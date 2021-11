Das Ja des Stimmvolkes ändere nichts daran, dass das Gesetz gegen zehn Artikel in der Bundesverfassung verstosse, sagte Ender dem Schweizer Fernsehen SRF in einer ersten Stellungnahme. Man werde deshalb weiter gegen das Gesetz kämpfen.

Das Komitee werde aber zuerst das Resultat analysieren und dann am kommenden Dienstag an einer Medienorientierung ausführen, wie es weitergehe, und was man allenfalls als Nächstes plane.

mk/

(AWP)