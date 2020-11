Nestlé-Chef würde Schweiz auch bei Ja zu KOVI treu bleiben

(Ergänzt um Aussagen von Nestlé-VRP Bulcke im "Blick"; Abschnitt 4 und 5) - Marc Schneider denkt nicht an einen Umzug. Auch wenn das Schweizer Stimmvolk am 29. November Ja sagen sollte zur sogenannten Konzernverantwortungsinitiative (KOVI), bliebe Nestlés Firmensitz in der Schweiz, erklärte der CEO des Konzerns am Freitag im Interview mit dem deutschen "Manager Magazin".