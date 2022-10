Der Lebensmittelkonzern verwies in seiner Stellungnahme darauf, dass er die Situation in der Region genau beobachte und die drei fraglichen Unternehmen seit mehreren Monaten prüfe. Nestlé hat seine direkten Lieferanten nun angewiesen, "die notwendigen Schritte zu unternehmen, um sicherzustellen, dass Palmöl von diesen drei AAL-Unternehmen nicht mehr in unsere indirekte Lieferkette gelangt".