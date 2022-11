Wie bereits in vergangenen Jahren besetze Nestlé den unrühmlichen dritten Platz, wie der neueste globale "Branded"-Bericht der Bewegung "Break Free From Plastic" zeige, teilte Greenpeace am Dienstag mit. Die freiwilligen Verpflichtungen der Privatwirtschaft genügten nicht, um die Plastikkrise zu bewältigen. Greenpeace fordert darum ein globales Plastik-Abkommen.