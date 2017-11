Nestlés Abbau-Pläne in Südfrankreich alarmieren französische Regierung

Stellenstreichungspläne des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé rufen in Frankreich die Regierung auf den Plan. Finanzminister Bruno Le Maire äusserte sich am Samstag "schockiert" über die vorgesehenen Einschnitte bei Nestlés Hautgesundheits-Tochter Galderma in der Nähe von Nizza.