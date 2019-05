Netanjahu: Beziehungen zu USA bleiben trotz politischer Lage stark

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat am Donnerstag betont, die politische Krise in seinem Land werde der engen Zusammenarbeit mit den USA nicht schaden. Bei einem Treffen mit Jared Kushner, Schwiegersohn und Berater von US-Präsident Donald Trump, sagte der 69-Jährige in Jerusalem, man habe über die "gemeinsamen Bemühungen um Wohlstand, Sicherheit und Frieden" gesprochen. Unter Trumps Führung setzten die USA sich dafür ein, "Bündnispartner in dieser Region zusammenzubringen, gegen gemeinsame Herausforderungen, aber auch für gemeinsame Gelegenheiten", sagte Netanjahu.