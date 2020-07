Netanjahu in Corona-Krise unter Druck - Attacke gegen Amtsvorgänger

Der wegen seiner Corona-Politik in die Kritik geratene israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hat seinen Amtsvorgänger Ehud Barak bei Twitter scharf attackiert. Netanjahu machte Barak für eine Demonstration verantwortlich, auf der eine Palästinenserflagge zu sehen gewesen sei. "Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Eine Flagge der Palästinenserbehörde auf einer Demonstration der Linken, die Ehud Barak organisiert, der Partner des verurteilten Pädophilen Jeffrey Epstein, gestern vor dem Amtssitz des Ministerpräsidenten in Jerusalem. Scham und Schande", schrieb Netanjahu am Sonntag zu einem Foto von den Protesten.