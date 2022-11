Anlässlich des Tages der Kinderrechte vom Sonntag listet das Netzwerk Kinderrechte Schweiz Forderungen in zehn Bereichen auf, in denen sich die Schweiz verbessern muss. Neben einer nationalen Kinderrechtspolitik empfiehlt die Organisation unter anderem, sich auf Herausforderungen wie Armut und Schutz vor Gewalt zu konzentrieren und fehlende Daten über die Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz zusammenzutragen. Es gebe noch erhebliche Lücken, etwa in den Bereichen Schutz, Gesundheit, Unterbringung und Betreuung im Asylbereich oder Cyberkriminalität.