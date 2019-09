Neue Datenbank: EU-Länder wollen mehr Terrorinformationen austauschen

Im Kampf gegen Terrorismus arbeiten die EU-Staaten künftig enger zusammen. Seit Anfang des Monats können die nationalen Ermittlungsbehörden auf eine gemeinsame Datenbank zugreifen, wie die EU-Justizbehörde Eurojust am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Eurojust-Präsident Ladislav Hamran sprach von einem "grossen Schritt im Kampf gegen Terrorismus": "Nun, da Terroristen immer mehr in grenzüberschreitenden Netzwerken agieren, muss die EU das Gleiche tun."