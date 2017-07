Neue Eigenkapitalregeln für Banken sind laut DIW eine Gefahr für Italien

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) warnt vor den geplanten neuen Eigenkapitalvorschriften für Banken. "Vor allem für Italien könnten die neuen Richtlinien zur weiteren Belastung werden", heisst es in einer am Mittwoch vorgelegten Studie. Italienische Banken würden in der EU die grösste Summe an zusätzlichem Eigenkapital brauchen, wenn die internationale Bankenaufsicht ihre Pläne verwirklicht und das Eigenkapitalprivileg für EU-Staatsanleihen entfällt.