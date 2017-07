Neue Gasleitung von Russland nach China soll Ende 2019 starten

Russland will am 20. Dezember 2019 die neue Gaspipeline "Sila Sibirii" (Kraft Sibiriens) nach China in Betrieb nehmen. Der russische Energiekonzern Gazprom und der chinesische Partner CNPC unterzeichneten am Dienstag in Moskau ein entsprechendes Abkommen, wie die Agentur Interfax meldete. Gazprom-Chef Alexej Miller sagte demnach, er habe keine Zweifel, dass die Lieferungen nach China Ende 2019 beginnen werden. Weitere Verhandlungen über russisches Gas für China seien für diesen Herbst geplant.