Neue Gespräche im Handelsstreit zwischen USA und China am Donnerstag

Die US-Regierung hat bestätigt, dass in der kommenden Woche neue Gespräche im Handelskonflikt mit China geplant sind. Wie das Weisse Haus am Samstag mitteilte, reisen der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin nach Peking, wo die Verhandlungen am Donnerstag beginnen sollen. Nach dem Treffen ist zudem für den 3. April eine Reise einer chinesischen Delegation unter Führung von Vize-Premierminister Liu He nach Washington geplant. Die Treffen waren zuvor bereits aus Regierungskreisen verlautet.