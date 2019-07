Neue griechische Regierung bekennt sich zu Haushaltsziel

Dies stellte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis am Samstag in seiner Regierungserklärung in Aussicht. Das hoch verschuldete Land hatte mit seinen Geldgebern vereinbart, bis 2022 einen Primärüberschuss im Staatshaushalt von jährlich 3,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu schaffen. Beim Primärüberschuss werden die Zinskosten nicht mitgerechnet.

Der Konservative Mitsotakis verspricht den Griechen Steuersenkungen, neue Arbeitsplätze und höhere Renten sowie eine Reform der öffentlichen Verwaltung. Die Körperschaftssteuer soll von derzeit 28 auf 24 Prozent gesenkt und die Besteuerung von Dividenden auf fünf Prozent halbiert werden. Die unbeliebte Vermögenssteuer, die 2012 auf dem Höhepunkt der Krise eingeführt wurde, soll in diesem Jahr um durchschnittlich 22 Prozent sinken.

Realistische Werte?

Die geplanten Massnahmen würden zu einem höheren Wirtschaftswachstum führen. Dies wiederum setze das Land in die Lage, seine Geldgeber davon zu überzeugen, nach 2020 geringere Überschüsse erzielen zu müssen. "Im Jahr 2020 werden wir die Fähigkeit haben, die Senkung der Primärüberschüsse auf realistischere Werte anzustreben", sagte Mitsotakis.

Im August 2018 war das dritte Hilfsprogramm für das hoch verschuldete Land ausgelaufen. Griechenland muss aber weiterhin bestimmte Ziele erreichen. Erst am Montag waren der neue griechische Finanzminister Christos Staikouras und der Chef des Euro-Rettungsschirms ESM, Klaus Regling, in Athen zu Gesprächen zusammengekommen. Thema war unter anderem die Lage der griechischen Wirtschaft.

(AWP)