Neue Hygiene-Regeln wegen Corona - Armee und Parteien nach Fahrplan

Neu soll Händeschütteln vermieden, sollen benutzte Papiertaschentücher in geschlossene Abfalleimer geworfen, und Notfallstationen nur nach telefonischer Anmeldung besucht werden. Diese drei neuen Hygiene-Regeln kommen zu den Bisherigen dazu, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Montagmorgen mitteilte. Dazu gehören gründliches Händewaschen, in ein Taschentuch oder die Armbeuge husten und niesen und bei Fieber und Husten zu Hause bleiben.

Gleichzeitig wechselt die Farbe der BAG-Informationskampagne "So schützen wir uns" von gelb auf rot. Wenn die Menschen diese Massnahmen befolgten, könnten sie sich selber und andere "möglichst vor einer Ansteckung mit dem neuen Coronavirus schützen", heisst es.

Im Kanton Tessin gibt es einen zweiten bestätigten Fall von Coronavirus. Es handelt sich einen Pensionär aus der Region Lugano, er befindet sich in einer Privatklinik in Lugano, in die er sich am Sonntagabend begeben hatte, wie die Kantonsregierung am Montagmorgen mitteilte.

Rapporte und Besuchstage gestrichen

Die Rekrutenschulen und Wiederholungskurse der Schweizer Armee werden trotz Coronavirus unverändert durchgeführt. Gemäss den Auflagen des Bundesrates werden aber bis Mitte März Anlässe wie Rapporte und Besuchstage von Angehörigen in der RS abgesagt.

Armeesprecher Daniel Reist erklärte am Montage auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass gemäss den Auflagen des Bundesrates beispielsweise der Rapport der Logistikbrigade 1 vom Dienstag abgesagt und eine Tagung aller höheren Stabsoffiziere am Mittwoch nun dezentral per Videokonferenz durchgeführt werde. Ebenfalls gestrichen worden sind bis zunächst am 15. März alle Besuchstage der Rekrutenschulen.

"Die Armee als strategische Reserve der Landesregierung muss bereit sein, die zivilen Behörden und die Bevölkerung zu unterstützen. Sie kann ebenso wenig die Türen schliessen wie Blaulichtorganisationen oder Spitäler", betonte Reist.

Ausgangsrayon eingeschränkt

Die Einschränkung des Ausgangsrayons sei inzwischen auf alle im Dienst stehenden Truppen in der ganzen Schweiz ausgedehnt worden. Sinn dieser Massnahme sei es, sicherzustellen, dass die Truppe bereit sei, im Bedarfsfall die zivilen Behörden und die Bevölkerung zu unterstützen.

Jeder einzelne positive Befund könnte laut Reist dazu führen, dass eine ganze Kompanie oder gar mehrere in Quarantäne versetzt werden müssten und nicht mehr einsatzbereit wären. Die Einsatz- und Führungsfähigkeit der Armee müsse gewährleistet bleiben.

Über tausend Personen an Parteitagen

SP Schweiz und SVP Schweiz gehen derzeit davon aus, dass die Ende März und Anfang April anstehenden Parteiversammlungen zur Wahl ihrer neuen Präsidenten stattfinden werden.

Bis 15. März haben die Behörden in der Schweiz aufgrund des Coronavirus Anlässe mit mehr als 1000 Personen untersagt. Zu den Parteitagen von SP Schweiz und SVP Schweiz im Frühling bei der die neuen Parteipäsidenten gewählt werden sollen, werden jeweils mehr als 1000 Delegierte, Gäste und Medienvertreter erwartet.

"Stand heute wird die Parteiversammlung von Anfang April in Basel durchgeführt", erklärt SP-Schweiz-Sprecher Nicolas Haesler am Montag auf Anfrage. Die Vorgaben der Behörden würden aber auf jeden Fall eingehalten.

SP: Verschiebung im Vordergrund

Noch nicht restlos geklärt sei die Frage, ob die Delegierten bei einer allfälligen Absage des Parteitags ihre Stimmen für die Präsidiumswahl schriftlich abgeben könnten. Das hänge vor allem davon ab, wie sich die Epidemie-Situation entwickle.

"Grundsätzlich steht eine Verschiebung des Parteitags auf einen späteren Termin im Vordergrund", sagte Haesler. SP-Präsident Christian Levrat und die Vizepräsidentinnen und -präsidenten würden im Fall einer Verschiebung des Parteitags bis zum neu angesetzten Termin im Amt bleiben.

SVP stellt Gesuch

Auch die SVP Schweiz wird an ihrer nächsten Delegiertenversammlung einen neuen Parteipräsidenten wählen. Die Partei habe am Montag für die Delegiertenversammlung vom 28. März ein Gesuch an die Basler Behörden gestellt, erklärte SVP-Sprecherin Andrea Sommer am Montag auf Anfrage. Aktuell gehe die Partei davon aus, dass die Delegiertenversammlung durchgeführt werden könne.

SP Schweiz und SVP Schweiz haben für Parteiversammlungen keine besonderen Empfehlungen zuhanden der kantonalen Parteien erlassen.

mk

(AWP)