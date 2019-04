Neue Kritik an Italiens Reformen: OECD mahnt Haushaltsdisziplin an

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat Italiens populistische Regierung zu mehr Haushaltsdisziplin angehalten. Die Koalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega sollte unter anderem eine im Haushalt für 2019 vorgesehene Rentenreform wieder rückgängig machen, rät die OECD mit Sitz in Paris in einem am Montag veröffentlichten Bericht. Italien sollte zudem die Leistungen eines neuen Grundeinkommens senken.