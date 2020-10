Neue nationale Massnahmen gegen das Coronavirus stehen bevor

(Zusammenfassung der Medienkonferenz) - Bund und Kantone haben am Donnerstag in Bern gemeinsam die aktuelle Corona-Lage analysiert. Das Fazit: Die "besondere Lage" bleibt bestehen, konkrete neue Massnahmen oder Empfehlungen wurden nicht beschlossen. Das dürfte sich aber in den nächsten Tagen ändern.