Neue Plattform für systemrelevante Netzinfrastruktur ins Leben gerufen

Die Netzinfrastruktur sei systemrelevant für die Schweiz - egal, ob es dabei um Kommunikation, Energie, Informations- und Kommunikationstechnologie oder Transport gehe, schreibt der Schweizerische Netzinfrastrukturverband (SNIV) in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Die Herausforderungen seien jedoch so gross wie noch nie. Es drohten Versorgungslücken und Engpässe. Das Szenario eines Stromblackouts werde vom Bund offiziell als wahrscheinlichste und grösste Bedrohung für die Schweiz gesehen. Die Frage sei nicht ob, sondern wann ein bedrohliches Szenario eintreten werde, lässt sich SNIV-Präsident Stefan Salzmann in der Mitteilung zitieren.

Aus diesem Grund müssten sich alle zusammen für den Ausbau und die Sicherheit der Infrastruktur einsetzen. Dafür brauche es genügend Leute, die gut ausgebildet seien. Die Netze müssten gut gewartet sein und es brauche genügend Mittel für den Moment, sollte ein schnelles Eingreifen nötig sein.

An der Auftaktveranstaltung plädierte Peter Kummer, Leiter der SBB Infrastruktur, gemäss Mitteilung für einen starken ÖV in der Schweiz, denn die Schweiz habe das dichteste Bahnnetz in Europa und gleichzeitig die grösste Streckennetzbelastung. Swisscom-Chef Urs Schaeppi erläuterte gemäss Mitteilung die hybride Strategie des Unternehmens beim Ausbau des Telekommunikationsnetzes. Dabei sei klar, dass die 5G-Technologie die Zukunftsplattform sei, die Innovation erst möglich mache.

Und für Swissgrid-Chef Yves Zumwald braucht es gemäss Mitteilung für die Versorgungssicherheit beim Strom die gemeinsame Anstrengung von Politik, Behörden und Unternehmen des Energiesektors.

Die Plattform "NETZZ" wurde vom Schweizer Netzinfrastrukturverband ins Leben gerufen.

