Neue Regeln für EU-Einreise - Europaparlament billigt Etias-System

Nicht-EU-Bürger, die von der Visumpflicht befreit sind, sollen vor der Einreise in die Europäische Union künftig eine Reisegenehmigung einholen müssen. Die Abgeordneten des EU-Parlaments in Strassburg billigten am Donnerstag mit grosser Mehrheit entsprechende Regeln für das neue "Europäische Reiseinformations- und Genehmigungssystem" (Etias). Ziel ist eine Sicherheitsprüfung vor dem Betreten des Schengenraums. Bevor die neuen Regeln 2021 in Kraft treten, müssen formell noch die Mitgliedstaaten zustimmen.