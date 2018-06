Giovanni Tria? Bis vor kurzem war der 69-Jährige nur wenigen bekannt, selbst in Italien. Das wird sich rasch ändern. Seit gut einer Woche ist der Römer Superminister und leitet das Ressort für Wirtschaft und Finanzen. Gebannt wartet man in der Euro-Zone und an den Finanzmärkten, inwieweit die eurokritische Regierung aus 5 Sternen und Lega ihre teuren Wahlversprechen umsetzt und was Tria zur Haushaltsdisziplin des hoch verschuldeten Landes und zum Euro sagt.

"Es gibt keine politische Kraft in Italien, die den Euro verlassen will", versicherte Tria nach seiner Vereidigung. Er habe auch nie gesagt, dass Italien den Euro-Raum verlassen müsse. Es gebe jedoch in Europa eine Diskussion über nötige Reformen, und diese Diskussionen fänden auch in Italien statt. Ein Freund der Gemeinschaftswährung war der Wirtschaftsprofessor allerdings nie.

Vom Maoisten zum Finanzminister

Trias politische Heimat ist schwierig zu verorten. Ende der 1960er Jahre war er der italienischen Zeitung "La Stampa" zufolge Maoist und lernte Chinesisch. Später wandte er sich der konservativen Forza Italia von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi zu, dem grössten Feindbild der populistischen 5-Sterne-Bewegung. Und diese Anti-Establishment-Partei kürte ihn zusammen mit der fremdenfeindlichen Lega nun zum Minister. E

inige Tage vor der Entscheidung der beiden Parteien hatte Tria deren Programm kommentiert und zum Teil für gut befunden. Eine Flat Tax, wie sie der Lega vorschwebt, würde er zum Beispiel mit einer Erhöhung der Mehrwertsteuer finanzieren. Es ist fraglich, ob das bei den Wählern der Populisten gut ankommen würde.

Sein Interesse für China führte Tria zu Beginn seiner akademischen Laufbahn Ende der 1970er als Gastdozent an die Universität Peking. Später ging er als Ökonom nach Perugia, New York, Kanada, arbeitete für die Weltbank und die OECD. Tria leitete auch die Scuola Nazionale dell' Amministrazione in Rom, an der der italienische Staat seine Beamten ausbildet. In seinem Lebenslauf auf der Website der Hochschule heisst es, dass Tria umfangreich an der Formulierung und Handhabung makro-ökonomischer Modelle und an der Simulation von Wirtschaftspolitik gearbeitet hat. Vor seiner überraschenden Berufung ins Kabinett lehrte er an der Universität "Tor Vergata" in Rom.

An der Schrift "Italiens Plan B", die ein Szenario für den Ausstieg des Landes aus dem Währungsraum entwirft, hatte der Ökonom Tria keinen Anteil. Wohl aber schrieb Paolo Savona daran mit, der eigentlich Wirtschafts- und Finanzminister hätte werden sollen, wäre es nach 5 Sternen und Lega gegangen. Doch der Euro-Gegner scheiterte am Veto von Staatspräsident Sergio Mattarella.

Zusammentreffen mit Euro-Ministern

Tria argumentierte noch voriges Jahr, dass "nicht einmal EZB-Präsident Mario Draghi Recht hat, wenn er schreibt, dass der Euro unumkehrbahr ist - Solange er nicht die Bedingungen und zeitlichen Abläufe darlegt, die zum Erhalt des Euro nötig sind". Über die "Unumkehrbarkeit" des Euro gab es 2015 im Zuge der wiederaufgeflammten Schuldenkrise in Griechenland ausgiebige Diskussionen in vielen Mitgliedsländern. Die damalige Quintessenz lautete, dass ein Land formalrechtlich nicht aus dem Euro austreten kann, ohne nicht zugleich die EU zu verlassen.

So weit Tria auch herumgekommen ist, das internationale politische Parkett ist für ihn recht neu. Beim Treffen der G7-Finanzminister am vorigen Wochenende in Kanada nahm er noch nicht teil. Eine erste Begegnung mit seinen europäischen Kollegen steht am 21. Juni beim Treffen der Finanzminister der Eurogruppe in Luxemburg, bei dem es auch um die Schulden Griechenlands geht.

Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz jedenfalls gibt sich optimistisch: "Ich bin zuversichtlich, dass es am Ende die proeuropäischen Kräfte richten werden."

(Reuters)