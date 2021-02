Neue Sanktionen gegen Russland erwartet

Nach den beiden Gerichtsentscheidungen gegen Kremlgegner Alexej Nawalny am Samstag geht Österreichs Aussenminister Alexander Schallenberg davon aus, dass die EU neue Sanktionen gegen Russland beschliessen wird. "Wir werden beim Aussenministerrat am Montag angemessene Reaktionen auf den Fall Nawalny diskutieren", sagte Schallenberg der "Welt am Sonntag". Dazu zählten auch gezielte Massnahmen gegen Einzelpersonen im Rahmen des neu geschaffenen Sanktionsinstruments zur Ahndung von Menschenrechtsverletzungen. Er erwarte dafür "eine breite Mehrheit an Unterstützung".