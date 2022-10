Die Unterstützungsleistungen des Bundes und die rasche Erholung des Arbeitsmarktes hätten dazu geführt, dass sie nicht anstieg. Besonders in Basel sei die Anzahl Sozialhilfebeziehender im Vergleich zu 2020 gesunken - um rund sechs Prozent. Lausanne, Luzern, Schaffhausen und Schlieren hätten dagegen eine "mittlere bis starke Zunahme" verzeichnet. Am stärksten stieg die Quote mit gut sieben Prozent in Lausanne. Die Zahl sei aus Gründen eines neuen Erhebungssystems aber mit Vorsicht zu interpretieren, wie es in der Mitteilung hiess.