Neue US-Sanktionen gegen Maduro-Regime - Fokus auf Gold

Die US-Regierung hat weitere Sanktionen gegen das Regime des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro verhängt und diesmal den Goldsektor ins Visier genommen. Die USA setzten das im Goldgeschäft tätige staatliche Bergbauunternehmen CVG (Compania General de Mineria de Venezuela) und dessen Präsidenten auf die Sanktionsliste, wie das US-Finanzministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Vermögen des Unternehmens und dessen Chefs in den USA werden damit eingefroren und Geschäfte mit ihnen untersagt.