Neue Vorwürfe gegen Carlos Ghosn in Frankreich

BILLANCOURT (awp international) - Renault hat gegen seinen früheren Konzernchef Carlos Ghosn neue Vorwürfe öffentlich gemacht. Dabei gehe es um Zahlungen an einen Vertriebspartner des Autoherstellers in der Region des Mittleren Ostens, teilte Renault am Mittwoch nach einer Verwaltungsratssitzung in Boulogne-Billancourt bei Paris mit. Die Informationen seien bereits an die französische Justiz weitergegeben worden.