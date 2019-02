Neuer Ärger um Bahntrasse zwischen Italien und Frankreich

Sie ist seit Jahren ein Zankapfel und belastet die Beziehungen zwischen Italien und Frankreich zusätzlich: Die Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Turin und Lyon (TAV). Nun steht das Grossprojekt vollends in den Sternen. Das Verkehrsministerium in Rom kommt nach einer mit Spannung erwarteten Kosten-Nutzen-Analyse zu dem Schluss, dass die negativen Effekte die positiven überwiegen. Die Kosten überstiegen den Nutzen um bis zu acht Milliarden Euro, heiss es in einem am Dienstag veröffentlichten Expertenbericht des Ministeriums.