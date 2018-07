Neuer Bahnstreik zum Ferienbeginn in Frankreich

Zum Beginn der Urlaubszeit in Frankreich hat ein neuer Bahnstreik den Zugverkehr gestört. Obwohl die von ihnen kritisierte Bahnreform der Regierung schon verabschiedet wurde, hatten zwei grosse Gewerkschaften erneut zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Am Freitag wurde deshalb jeder fünfte TGV-Hochgeschwindigkeitszug gestrichen. Auch am Samstag, dem ersten Ferientag für französische Schüler, dürften Verbindungen ausfallen.