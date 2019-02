Während eines Treffens mit dem chinesischen Vize-Ministerpräsidenten Liu He sagte Trump am Donnerstag im Weissen Haus, er sei zuversichtlich dass die beiden weltgrössten Volkswirtschaften dabei "den grössten Deal aller Zeiten" erreichen könnten. Auch die chinesische Seite zeigte sich optimistisch und sprach von substanziellen Fortschritten, die bei den hochrangigen Verhandlungen während der vergangenen zwei Tage in Washington erreicht worden seien.

Ein konkreter Termin für das Treffen der beiden Präsidenten wurde noch nicht genannt. Nach einem Bericht der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua kündigte Trump gegenüber Liu aber an, dass Finanzminister Steven Mnuchin und der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer Mitte Februar zu weiteren Verhandlung nach Peking reisen würden.

Zuvor hatte sich Trump strikt gegen eine Verlängerung der Handelsgespräche über die vereinbarte 90-Tages-Frist ausgesprochen. Das zwischen Trump und Xi bei ihrem Treffen in Buenos Aires vereinbarte Zieldatum für ein Ergebnis sei für Trump eine "harte Frist", erklärte das Präsidialamt. Sollte es bis dahin keine Einigung im Handelsstreit geben, werde die US-Regierung wie angekündigt, die Einfuhrzölle auf chinesische Produkte anheben. Geplant ist eine Anhebung auf 25 von bislang zehn Prozent für Güter im Wert von 200 Milliarden Dollar.

(Reuters)