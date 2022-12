Etwas "holprig" sei das Einlesen der neuen Fahrplandaten in die Informationssysteme für Zugreisende verlaufen. So komme es vor, dass in den Zügen die Informationen nicht oder nicht vollständig angezeigt werden. Zudem zeige der Online-Fahrplan nicht immer alle Echtzeitdaten. Die Fachteams der SBB arbeiteten mit Hochdruck an der Behebung des Problems, hiess es.