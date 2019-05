Ab dem 10. Juni werde auf alle Importe aus Mexiko ein Zoll von fünf Prozent aufgeschlagen, schrieb Trump auf Twitter. "Der Zoll wird stufenweise steigen, bis das Problem der illegalen Immigration gelöst ist." Der stellvertretende mexikanische Aussenminister Jesus Seade antwortete prompt: Mexiko werde energisch reagieren, sollten die Zölle tatsächlich verhängt werden. Das sei eine unerwartete und ungerechtfertigte, "sehr extreme" Massnahme. Man sei gerade dabei gewesen, eine gute Beziehung zu den USA aufzubauen, die Androhung der Zölle sei eine "kalte Dusche".

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,..

