Neuer OECD-Chef Cormann fordert Impfstoffe für ganze Welt

(Ausführliche Fassung) - Der neue OECD-Chef Mathias Cormann hat zum Amtsantritt Corona-Impfstoffe für ganze Welt gefordert. Es gebe zwar einen globalen Wirtschaftsaufschwung, doch die Lage in Entwicklungsländern sei besorgniserregend, sagte der australische Ex-Finanzminister am Dienstag in Paris nach Abschluss eines zweitägigen Ministerrates der der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).