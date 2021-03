Neuer US-Justizminister bekräftigt: Gleiches Recht für alle

Der neue US-Justizminister Merrick Garland hat bei seiner Antrittsrede seine Verpflichtung zum Prinzip der Gleichheit vor dem Gesetz bekräftigt. An die 115 000 Mitarbeiter des Justizministeriums gewandt sagte Garland am Donnerstag in Washington, sie könnten das Vertrauen des amerikanischen Volkes nur erlangen und erhalten, wenn sie sich an die gültigen Normen hielten. "Diese Normen verlangen, dass gleiche Fälle gleich behandelt werden", sagte Garland. "Dass es nicht eine Regel für Demokraten und eine andere für Republikaner gibt, eine Regel für Freunde und eine andere für Feinde." Genauso gälten die gleichen Regeln für Mächtige und Machtlose, Arme und Reiche - und auch die ethnische Zugehörigkeit dürfe keinen Unterschied machen.