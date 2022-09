Neuer Zusammenschluss der Staats- und Regierungschefinnen bei UN

Die bei der Generaldebatte der Vereinten Nationen vertretenen Staats- und Regierungschefinnen haben sich in einem neuen Verband zusammengetan und für mehr Gleichberechtigung ausgesprochen. "Wenn mehr Frauen anführen, im politischen wie im privaten Leben, profitieren alle davon, besonders in Krisen", sagte Sima Bahous, Vorsitzende der UN-Frauenorganisation UN Women am Dienstag bei einem Treffen des neuen Zusammenschlusses "UNGA Platform of Women Leaders". "Wir müssen jeden möglichen Weg finden, die Stärken, die weibliche Anführer mitbringen, zum Ausdruck zu bringen."