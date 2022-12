Südlich von Zypern sind erneut grosse Erdgasvorkommen entdeckt worden. Dies teilte die Regierung am Mittwoch in Nikosia mit. Die Entdeckung sei unter dem Meeresboden rund 160 Kilometer südwestlich der Mittelmeerinsel vom italienisch-französischen Energie-Konsortium Eni-Total gemacht worden. Es würden Vorkommen von bis zu 85 Milliarden Kubikmeter Erdgas vermutet. Bereits im August hatte Italiens teilstaatlicher Energieversorger Eni ein weiteres Gasfeld in der gleichen Region mit geschätzt rund 70 Milliarden Kubikmetern entdeckt.

21.12.2022 12:08