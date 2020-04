Neues EU-Regelwerk für "grüne" Finanzprodukte verabschiedet

Künftig sollen Anleger erkennen können, in was sie bei grünen und nachhaltigen Finanzprodukten investieren. Deshalb hat die EU eine von der CO2-Bilanz abhängige Kategorisierung von Finanzprodukten erarbeitet - im Fachjargon Taxonomie genannt.

Damit soll das "Grünwaschen" verhindert werden - also, dass Finanzprodukte als grüner und nachhaltiger angepriesen werden, als sie wirklich sind.

Die EU-Kommission, die den Anstoss zur Taxonomie gegeben hatte, begründete dies damit, dass in den vergangenen Jahre die Nachfrage nach grünen und nachhaltigen Finanzprodukten stark zugenommen hat. Zudem, so die Idee dahinter, sollte dank einer klaren Kennzeichnung von "grünen" Anlageprodukten, die Investitionen in solche steigern und damit mithelfen, die 2015 am Pariser Übereinkommen festgelegten Klimaziele der EU zu erreichen.

Mit der Taxonomie will die Brüsseler Behörde ein allgemein gültiges Kategorisierungssystem für ihren "Green Deals" schaffen, das künftig für mehr als zur Beurteilung von Finanzprodukten herbeigezogen werden kann. Ausserdem will sich Brüssel dafür einsetzen, im Finanzbereich die Taxonomie zum international gültigen Standard zu etablieren.

Heftiger Streit zwischen EU-Staaten

Doch darüber, was künftig als "grünes" Finanzprodukt gelten soll, hatten sich die EU-Staaten heftig gestritten. Denn Frankreich, das knapp zwei Drittel seines Stroms aus Atomkraftwerken bezieht, stellte sich auf den Standpunkt, dass man Kernenergie mit Blick auf ihre CO2-Bilanz, durchaus als "grün" bezeichnen kann.

Unterstützung erhielt Paris von Staaten wie Polen oder der Slowakei. Denn damit diese Staaten die angestrebten Klimaziele erreichen können, werden sie früher oder später ihre Kohlekraftwerke aufgeben müssen. Damit sie dann aber ihren Energiebedarf decken können, liebäugeln sie mit dem Bau von Atomkraftwerken. Für Luxemburg und Österreich kam die Kenneichung der Kernenergien als "grün" hingegen überhaupt nicht in Frage.

Ein erster Kompromiss scheiterte an der Frage der Kernenergie - Paris stemmte sich dagegen. Erst Anfang Dezember kam schliesslich ein neuer Kompromiss zustande, der jedoch die Frage der Atomenergie offen lässt.

Atomenergie noch immer unklar

Der Kompromiss, dem die 27 EU-Botschafter nun zugestimmt haben, sieht vor, dass "nachhaltige" und "annähernd nachhaltige" Finanzprodukte in drei Kategorien unterteilt werden können: In "grün" für CO2-freie Finanzprodukte und dann in zwei weitere Kategorien für Investitionen in Firmen, die zwar nicht emissionsfrei produzieren, die aber für einen Übergang zu einer CO2-neutralen Wirtschaft notwendig sind.

Bei dieser Kategorisierung hatte man vor allem Biogasanlagen im Auge. Klassische Gaskraftwerke und Kohle gelten hingegen nicht als nachhaltig.

Der Streit um die Atomenergie ist hingegen nicht wirklich gelöst. Vielmehr wurde die EU-Kommission beauftragt, bis Ende 2021 eine Liste von Technologien zu erstellen, die für eine Übergangsperiode als nachhaltig eingestuft werden sollen. Dann soll auch entschieden werden, ob Kernenergie zu diesen Technologien gehören soll oder nicht.

Nach den 27 Botschafter müssen jetzt noch die EU-Staaten in einem so genannten schriftlichen Verfahren der Taxonomie zustimmen. Ist aber eine Vorlage bei den Botschaftern durch, dann ist die Zustimmung der Hauptstädte in der Regel nur noch Formsache.

Taxonomie relevant für Schweiz

Swissbanking, der Verband der Schweizer Banken, spricht sich für eine Angleichung der Schweiz an internationale Standards bei grünen und nachhaltigen Anlageprodukten aus. Das schaffe Transparenz, sagte Hans-Ruedi Mosberger, Chef "Asset Management" bei Swissbanking zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Bedenken hat Mosberger jedoch beim Aufwand und der Verantwortlichkeit, die daraus entstehen. Denn gemäss einer EU-Richtlinie (NFRD) müssen alle Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern einen Nachhaltigkeitsbericht verfassen, der bei der Taxonomie mitunter als Grundlage für die Beurteilung dient.

Für Schweizer Unternehmen hingegen besteht keine solche Berichtspflicht. "Wollen Schweizer Banken ihre Produkte mit solchen Investitionen anbieten, dann müssen sie diese Lücke füllen und sich selber ein Bild über deren Nachhaltigkeit machen", sagte Mosberger.

Das führe jedoch nicht nur zu einem Mehraufwand für Schweizer Banken, sondern auch zu einem Transfer der Verantwortung hin zu den Geldinstituten. Hier müsse man für die Schweizer Banken und damit auch für ihre Kunden gangbare Lösungen finden.

(AWP)