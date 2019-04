Neues Geschäftsmodell für NordLB führt zu Verstimmung in Braunschweig

Nach Bekanntwerden des neuen Geschäftsmodells der NordLB haben kommunalpolitische Vertreter der Braunschweigischen Landessparkasse verstimmt reagiert. Es sei "völlig überraschend", dass die Landessparkasse Teil der Norddeutschen Landesbank bleiben solle, teilte die Stadt Braunschweig am Donnerstag zu einer Erklärung der Hauptverwaltungsbeamten mit. Auch von einer grösseren Eigenständigkeit sei nicht mehr die Rede. Zudem heisse es in Mitarbeiterkreisen, dass der Stellenabbau der NordLB auch die Landessparkasse treffe, monierten die Verantwortlichen in der Erklärung. Eine solche Schwächung lehnten sie ab.