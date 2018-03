Neues Urteil in altem US-chinesischen Handelstreit

Mitten im Streit zwischen den USA, China und anderen Handelspartnern um US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium fällt bei der Welthandelsorganisation (WTO) in Genf ein Urteil in einem viel älteren Disput. Dabei ging es um US-Strafzölle auf bestimmte chinesische Produkte, die die USA ab 2006 erhoben haben. Selbst zwölf Jahre später ist das Prozedere mit der am Mittwoch veröffentlichten Entscheidung noch nicht abgeschlossen, obwohl der Fall schon mehrere Runden im Streitschlichtungsverfahren genommen hat.