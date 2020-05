Neuseeland will mit Milliarden-Investitionen die Wirtschaft angesichts der Corona-Krise ankurbeln und Arbeitsplätze schaffen. Die Regierung von Premierministerin Jacinda Ardern verabschiedete am Donnerstag ihren "Rebuilding Together" genannten Haushalt im Volumen von 50 Milliarden Neuseeland-Dollar (29 Mrd Franken).