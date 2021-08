New York City: Über eine Million Corona-Fälle seit Pandemiebeginn

Seit Februar 2020 sind demnach 33 645 Menschen in New York City an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Mehr als 117 000 der rund 8,8 Millionen Einwohner New Yorks mussten zeitweise im Krankenhaus behandelt werden. Die sich rasch ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus, die in den USA mittlerweile dominant ist, wird für 90 Prozent der Neuinfektionen in der Stadt verantwortlich gemacht. Nach den am Samstag veröffentlichen Zahlen sind jetzt 67 Prozent der Erwachsenen in New York vollständig gegen Covid-19 geimpft./mub/DP/zb

(AWP)