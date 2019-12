New Yorker Prozess um T-Mobile-Fusion begonnen

(Ausführliche Fassung) - Der mit Spannung erwartete Gerichtsprozess um die umstrittene Fusion der Telekom-Tochter T-Mobile US mit dem kleineren Rivalen Sprint hat in New York begonnen. Vertreter der gegen den über 26 Milliarden Dollar (23,5 Mrd Euro) schweren Mega-Deal klagenden US-Bundesstaaten forderten den zuständigen Richter Victor Marrero am Montag auf, den Zusammenschluss der dritt- und viertgrössten Anbieter im US-Mobilfunkmarkt zu verbieten.