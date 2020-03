New Yorks Bürgermeister vergleicht Coronavirus-Krise in USA mit Krieg

New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio hat die Coronavirus-Krise in den USA mit einem Krieg verglichen und Vorwürfe gegen die Regierung von US-Präsident Donald Trump erhoben. Zwar sei die Regierung in den vergangenen Tagen aktiver geworden, sagte der Bürgermeister der grössten Stadt in den USA am Sonntag dem Sender CNN. "Aber wir liegen so weit zurück." De Blasio fügte hinzu: "Die einzige Hoffnung ist, dass die Bundesregierung aufwacht und erkennt, dass wir uns in einem Krieg befinden."