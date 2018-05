Das grösste Oppositionsbündnis MUD (Vereinte Demokratie) spricht von einer Farce, bei der lediglich die "Diktatur" von Amtsinhaber Nicolas Maduro legitimiert werden solle. Seine grössten Konkurrenten dürfen nicht antreten, da sie im Gefängnis sitzen oder unter Hausarrest stehen.

Argentinien, Brasilien, Kanada, Chile, Mexiko, Peru, Spanien und die USA halten die Wahl in dem in einer tiefen wirtschaftlichen und sozialen Krise steckenden Land für undemokratisch und fordern ihre Verschiebung. Es folgt ein Überblick der Kandidaten:

NICOLAS MADURO

Der ehemalige Gewerkschaftsführer war ein Vertrauter des langjährigen Präsidenten Hugo Chavez. Der Sozialist kam 2013 nach dem Tod von Chavez an die Macht und setzte die kommunistische Politik des "Chavismo" fort. Enteignung, Währungs- und Preiskontrollen und Sozialleistungen gehörten zum Programm. Kritiker sehen darin einen wichtigen Grund für die schwere Wirtschaftskrise. Unter Maduro stieg die Inflation extrem an. Es kommt immer wieder zu Nahrungsmittelknappheit und Stromausfällen. Maduro macht einen von den USA geführten "Wirtschaftskrieg" für die Krise verantwortlich.

HENRI FALCON

Der Gouverneur des Bundesstaates Lara tritt trotz des Boykotts für die Oppositionspartei Avanzada Progresista (Progressiver Vorstoss) an. Falcon will den abgewerteten Bolivar durch den US-Dollar ersetzen und die Währungskontrollen aufheben. Er verspricht, Sozialhilfe für Kinder und Erwachsene und einen monatlichen Mindestlohn einzuführen. Zugleich plant er, die staatliche Ölfirma PDVSA zu reformieren und sich bei Opec für höhere Quoten einzusetzen. Ausserdem will er 200 inhaftierte Aktivisten freilassen und humanitäre Hilfe aus dem Ausland zulassen. In den Augen einiger Oppositionspolitiker dient Falcons Kandidatur nur der Legitimierung der Wahl Maduros.

JAVIER BERTUCCI

Bertucci tritt für die religiöse Bewegung Movimiento Esperanza por el Cambio (Hoffnung auf Veränderung) an. Als evangelikaler Pastor hat sich Bertucci gegen Abtreibung und die Adoption bei gleichgeschlechtlichen Paaren ausgesprochen. Seine Kampagne hat durch gratis Suppenküchen an Popularität gewonnen. Bislang liegt er in Umfragen hinter Falcon und Maduro.

(Reuters)