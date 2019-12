Das Parlament der Niederlande hat grünes Licht für eine gesetzlich verbindliche Frauenquote in den Führungsetagen grosser Unternehmen gegeben. "Wir schreiben Geschichte", sagte die zuständige Ministerin für Bildung, Kultur und Wissenschaft, Ingrid van Engelshoven, am Dienstag nach dem mit klarer Mehrheit angenommenen Beschluss. "Wir durchbrechen damit die "Old Boys"-Netzwerke und gehen einen grossen Schritt in Richtung Gleichheit", fügte sie hinzu. Eine entsprechende gesetzliche Vorschrift werde zügig erarbeitet und solle 2021 in Kraft treten.