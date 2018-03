Niederlande kündigen Ende der Erdgas-Produktion an

Die Niederlande werden die Produktion von Erdgas drastisch reduzieren. Noch vor 2030 soll das grösste Feld in der nördlichen Provinz Groningen geschlossen werden. Wegen der zahlreichen Erdbeben sei die Förderung nicht länger zu verantworten, sagte Ministerpräsident Mark Rutte am Donnerstag in Den Haag. Die Niederlande sind einer der grössten Erdgasproduzenten Europas.