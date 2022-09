Niederlande versprechen Energiehilfen - Obergrenze für Energiepreis

Als Hilfe für die hohen Energiekosten will die niederländische Regierung einen Teil der Strom- und Gasrechnung der Bürger bezahlen. "Es ist schmerzlich, dass immer mehr Menschen Mühe haben, ihre Miete, Einkäufe, Krankenversicherung und Energierechnung zu bezahlen", sagte König Willem-Alexander in seiner Thronrede am Dienstag in Den Haag.