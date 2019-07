Nike zieht Schuh mit umstrittener alter US-Flagge zurück

(Ausführliche Fassung) - Nike verzichtet wegen Kritik an einer umstrittenen alten US-Flagge auf einen Turnschuh, der als Sonderausgabe für den Nationalfeiertag "4th of July" geplant war. Das "Air Max"-Modell hätte eigentlich diese Woche in den Verkauf gehen sollen, wurde jedoch kurzfristig wieder zurückgezogen, berichtete das "Wall Street Journal" am Dienstag unter Berufung auf eingeweihte Kreise. Eine Sprecherin des US-Sportartikelkonzerns bestätigte dies: Das Unternehmen habe sich entschieden, den Schuh doch nicht zu veröffentlichen, weil er eine "alte Version der US-Flagge" enthalte.