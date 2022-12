Die beiden Männer, die im Prozess um den wohl islamistisch motivierten Terroranschlag in Nizza zu 18 Jahren Haft verurteilt worden sind, haben Berufung eingelegt. Das teilte die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft am Montag in Paris mit. Die Männer wurden vor knapp zwei Wochen wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt. Die sechs anderen Verurteilten wollen Medienberichten zufolge keine Rechtsmittel einlegen.

26.12.2022 17:11