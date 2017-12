Nord Stream 2 glaubt trotz Hürden weiter an pünktlichen Pipeline-Bau

Die Gazprom-Tochter Nord Stream 2 gibt sich trotz neuer rechtlicher Hürden zuversichtlich, den Bau ihrer geplanten Ostseepipeline von Russland nach Deutschland pünktlich zu beginnen und fertigzustellen. "Aus unserer Sicht sind wir im Plan, den Bau Ende 2019 zu vollenden und die Pipeline in Betrieb zu nehmen", sagte Finanzvorstand Paul Corcoran der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Man erwarte erste Genehmigungen noch in diesem Monat. Insgesamt müssen Behörden in fünf Ländern zustimmen, auch in Deutschland.