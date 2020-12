Nordische und andere Länder stoppen Flugverkehr aus Grossbritannien

Nach dem Auftreten einer neuen Variante des Coronavirus wollen auch Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland keine Flugzeuge aus Grossbritannien mehr landen lassen. Das teilten die Behörden der Länder mit. In Dänemark und Norwegen gilt das Landeverbot vorerst für 48 Stunden, also bis Mittwochvormittag. In Finnland sind Reisende aus Grossbritannien die nächsten zwei Wochen unerwünscht. In Schweden sollte der formelle Beschluss im Laufe des Montags gefasst werden.