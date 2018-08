Nordkorea-Konflikt: USA belegen russische Reedereien mit Sanktionen

Die US-Regierung hat Sanktionen gegen zwei russische Reedereien verhängt, weil sie an illegalen Öllieferungen für Nordkorea beteiligt gewesen sein sollen. Das teilte das US-Finanzministerium in Washington am Dienstag mit. Durch den Schritt werden etwaige Vermögen der betroffenen Unternehmen in den USA eingefroren. Amerikanischen Firmen und Bürgern ist es zudem verboten, mit ihnen Geschäfte zu machen.