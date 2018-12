Es handle sich um ein "briefähnliches Schreiben", berichtete "Chosun Ilbo" am Montag unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten Diplomaten. Es sei am Freitag übermittelt worden.

Einzelheiten zum Inhalt wurden nicht genannt. Allerdings seien die Gespräche zwischen beiden Staaten ein Thema. Weder das US-Aussenministerium noch die US-Botschaft in Seoul nahmen zu dem Bericht Stellung.

Kim hatte nach südkoreanischen Angaben in einem Schreiben an Südkoreas Präsidenten Moon Jae In für das kommende Jahr erstmals eine Reise nach Seoul in Aussicht gestellt.

(Reuters)