Beim Bieterverfahren um eine Beteiligung an der NordLB haben die privaten Investoren um einen Aufschub gebeten. "Es wurden Fristverlängerungen bis morgen gewährt", sagte NordLB-Sprecher Thomas Klodt am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Nach inoffiziellen Angaben wäre die Angebotsfrist für die privaten Interessenten, bei denen es sich laut unbestätigten Informationen um die US-Finanzinvestoren Cerberus, Centerbridge und Apollo handelt, an diesem Tag zu Ende gegangen. Die NordLB hat seit längerem Probleme mit Schiffskrediten, bei deren Rückzahlung die Schuldner Schwierigkeiten haben. Zudem muss sie ihre Eigenkapitalquote erhöhen.